Dit zijn de beste opbergbakken voor je winterkleding volgens het internet

Wie al heeft gelezen dat er volgende week temperaturen aan zitten te komen van maar liefst 25 graden (!), heeft waarschijnlijk een paniekaanval gekregen om zo snel mogelijk een kledingkast-opruiming te doen.

Want al die dikke winterjassen en warme laarzen mogen weer plaatsmaken voor de witte broeken en zomerse jurkjes. Niet dat dat erg is, hoor.

Opbergbakken

En waar zouden we dan zijn tijdens zo’n opruiming zonder opbergbakken? Je winterkleding kun je netjes opvouwen, in de bakken doen en kunnen voor minstens 6 maanden (hopen we dan toch) in de berging verdwijnen. En of je nou een kelder hebt, een zolder of een klein opberghok: ze zijn er in alle soorten en maten.

Beste beoordelingen

We hebben de opbergboxen met de hoogste beoordelingen op Bol.com voor jou op een rijtje gezet. De boxen die wij geselecteerd hebben zijn mét deksel zodat de kleding stofvrij blijft. De állerbeste van de top 10 is de ‘IRIS Topbox opbergbox’. Zo schrijft iemand in haar recensie: “Eindelijk orde in mijn veelheid aan schoenen. Met de juiste aanpak passen er heel veel paren in een doos. Deksel erop en stofvrij bewaard onder het bed. Staat nog eens leuk ook.” De opbergbox krijgt maar liefst 4,5 uit 5 ster van de 54 beoordelingen.

Bekijk hier een aantal opbergbakken uit de top 10 gebaseerd op beoordelingen. Zit er een passende voor jou bij?

