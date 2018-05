Het internet is lyrisch over deze opblaasbare botsauto's

Luchtbedden in de vorm van eenhoorns, flamingo’s en donuts zijn zó van gisteren. De allernieuwste trend voor in het water zijn opblaasbare botsauto’s.

Inderdaad, die botsautootjes van de kermis, maar dan voor in het zwembad of de zee. Dat brengt het kind in menig dertigplusser weer naar boven.

Waterpistolen

Dankzij het ingebouwde motortje, kun je het water over ‘sjezen’ met de Excalibur Bumper Boat. En dat is nog niet alles: het ding is ook voorzien van ingebouwde waterpistolen om het watergevecht nóg spetterender te maken.

Slechte recensies

Klinkt als dolle pret, maar op Amazon wordt de opblaasbare botsauto met de grond gelijk gemaakt. Volgens veel recensenten begeeft het zwakke motortje het vaak en komt er van het botsen dus niet veel terecht. Daarbij zou het bootje maar weinig gewicht kunnen verdragen (lees: je kukelt er constant vanaf of zinkt naar de bodem) en doet het waterpistool het bij sommige kopers niet.

De botsauto’s zijn inmiddels uitverkocht op Amazon. Dat wordt wachten op de retours, gezien de negatieve recensies. In de tussentijd toch een leuk luchtbed of grappige zwemband scoren? Kijk eens naar de leuke zwembad- en strandcollectie van Xenos.

