Met deze opblaasbare koets vieren jouw kinderen een koninklijke zomer

Opblaasbare unicorn? Nee joh, deze zomer dobber je als een ware prinses in het zwembad. We hebben nu namelijk een ware opblaasbare koets gevonden, die jouw zomer én die van je kinderen van een gouden randje voorziet.

Lang hoef je hier vast niet over na te denken. Want als je punten wilt scoren bij je kroost deze zomer, is een verrassing als deze vast een héél goed idee.

Opblaasbare koets

De koets is onwijs groot en ziet er écht uit als een koets zoals we die kennen uit sprookjes. Niet alleen is hij voorzien van een opvallend en vrolijk roze kleurtje, ook is de koets versierd met gouden randjes. Zelfs aan de koninklijke lampjes naast de ingang van de koets is gedacht.

Groot genoeg

Het drijvende voertuig is groot genoeg om met z’n tweeën of drieën op te zitten. Daarmee hoef je niet bang te zijn voor ruziënde kinderen, want ze kunnen er gewoon gezellig samen op spelen. De koets kan zowel binnen als buiten gebruikt worden en is veilig voor een gewicht tot wel 100 kg. Heel goedkoop is deze koets niet, want je betaalt er €50,- voor. Toch enthousiast geworden? Dan kun je de opblaasbare koets hier bestellen.

Bron: Fem-Fem. Beeld: Bol.com