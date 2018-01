Opgelet: door gladheid zware ochtendspits verwacht

Vanwege gladde wegen wordt morgen een zware ochtendspits verwacht, meldt het ANWB. Aan het eind van ochtend zal het weer wat warmer worden, waardoor de gladheid minder wordt en verdwijnt.

Ook vannacht kan het al aardig glad zijn, waarschuwt de Verkeersinformatiedienst (VID). Natte weggedeelten kunnen bevriezen en er worden winterse buien verwacht. Met name in het noorden, oosten en zuiden kan het glad vannacht en morgenochtend glad worden. Bereid je dus voor op een zware ochtendspits.

Later deze avond trekken er wolken over ons land, wat volgens Buienradar kan zorgen voor onweer, natte sneeuw of hagel. De kans op winterse buien zal morgenochtend nog aanhouden. Tijdens en kort na deze neerslag kan het erg glad zijn op de weg, dus pas goed op.

Naar verwachting zal de zon zich later op de dag een paar keer laten zien. De temperatuur kan oplopen tot een graad of zes. Krijgen we toch nog een echte winter. In vergelijking met de zachte januari die we achter de rug hebben, zal de maand februari namelijk een stuk kouder zijn. De nieuwe wintermaand begint in ieder geval al goed.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock