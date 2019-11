Opgelet: grote kans dat het vrijdag gaat sneeuwen

De kans is groot dat er vrijdag sneeuw zal vallen. Weeronline voorspelt de eerste sneeuw van dit najaar. De afgelopen dagen lag de temperatuur al lager dan normaal, maar vanaf vrijdag zullen we echt winterweer krijgen.

De temperatuur zal vrijdag rond de 5 graden liggen, maar door de stevige noordoostenwind, ligt de gevoelstemperatuur rond het vriespunt. Bij de Limburgse heuvels is er sneeuw voorspeld. Op andere plekken in het zuiden van het land kan het ook gaan sneeuwen.

Vorige winter

Vorig jaar viel de eerste sneeuw van het jaar in de provincies Groningen en Drenthe. Dit was op 20 november. Dit jaar viel de laatste sneeuw op 4 mei in Limburg.

De intocht

Weeronline voorspelt dat het tijdens de Sinterklaasintocht in Apeldoorn komend weekend droog blijft. Wel wordt het zaterdag koud: het wordt rond de 6 à 7 graden met een gevoelstemperatuur van iets boven de 0 graden.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock