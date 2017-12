Een opgeruimd huis: dit is waar gasten écht op letten

Alles lijkt tot in de puntjes verzorgd voor het kerstdiner, tot je erachter komt dat je nog een doekje door je huis moest halen. Schiet hierdoor niet in de stress maar pak alleen déze details aan.

Je gasten zullen terugkijken op een avond met een uitstekende gastvrouw.

Geordende gang

De plek van het begin én het einde van de avond. Een goede eerste indruk is wat telt natuurlijk, dus zorg dat je de gang netjes op orde hebt. Sorteer de rondslingerende jassen en sjaals en je huis oogt al direct een stuk opgeruimder.

Elimineer de honden- en kattenharen

Jij kunt het misschien niet begrijpen hoe erg je gasten zich kunnen irriteren aan de haren van je lieftallige hond of kat – maar o – wat vinden mensen dit vaak een grote afknapper. En dan vooral tijdens een festiviteit als een kerstdiner.

Een schoon toilet

De hygiëne in jouw huis wordt vaak getoetst aan hoe schoon het toilet is. Zorg dus voor voldoende wc-papier, een schoon handdoekje en of er genoeg handzeep is.

Kleine rommel

Voor als je écht heel weinig tijd hebt: pak een grote mand en gooi er alle rondslingerende kleinigheidjes in. Sleutels, briefjes, pennen, opladers en noem maar op. Denk aan de manier hoe we vroeger onze kamer opruimden en alles simpel onder ons bed schoven. Wellicht verstandig om na het kerstdiner alsnog de mand uit te zoeken, want anders zou onze moeder het ons alsnog niet hebben bijgebracht: het moet uiteindelijk toch écht opgeruimd worden.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock