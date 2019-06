Zitten je opgestapelde glazen vast? Zó haal je ze weer uit elkaar

Wanneer je glazen opstapelt, kunnen ze zichzelf vastzuigen, waardoor ze met geen mogelijkheid uit elkaar lijken te komen. Gelukkig zijn er een aantal trucjes om ze los te krijgen.

Uiteraard zónder scherven.

Advertentie

Diepvries

Leg het stapeltje glazen een kwartiertje in de vriezer. Wanneer je na dat kwartier het onderste glas onder de warme kraan houdt, laten ze zo los. Let wel op: gebruik niet té heet water, anders kunnen de glazen alsnog barsten.

Koud en warm

Een andere manier: vul het binnenste glas met wat ijsblokjes en koud water en doe hier zout in. Laat die even zo staan. Vul daarna je wasbak met een goede laag warm water – maar let op dat je weer niet té heet water gebruikt – en zet hierin het onderste glas. Het binnenste glas trekt samen door de kou en het buitensta glas zet juist uit door de hitte. Hierdoor kun je ze makkelijk uit elkaar halen.

Glibberig spul

Werken bovenstaande trucjes niet? Probeer dan wat glibberig spul tussen de glazen te doen, zoals afwasmiddel of olijfolie. Ook dan laten de glazen binnen no time weer los.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!