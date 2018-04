Veel ophef nadat Blokker populaire Dopper-flessen voor stuntprijs verkoopt

De waterflessen van Dopper worden steeds populairder. Meer en meer mensen ruilen hun plastic flesje in voor een exemplaar van het merk. Daarom leek het Blokker een uitstekend plan om de flesjes in de uitverkoop te gooien, maar daar zijn ze bij Dopper niet zo blij mee…

Blokker heeft een grote voorraad Dopper-flesjes weten te bemachtigen via een derde partij en verkoopt de producten in de actie voor 9 euro. Dat scheelt toch mooi 3,50 euro op de normale verkoopprijs. Goede reclame, zou je denken, maar zo denken ze er bij Dopper niet over.

Match

“Dit past niet bij Dopper en al helemaal niet bij onze missie”, schrijven zij in een blog. “De nieuwste Blokkerfolder viel op de mat. Op de cover wandelen rijen van onze mooie flesjes onder de kop ‘Partijhandel’ uit een grote zeecontainer. Not cool. Blokker en Dopper zijn geen match. Niet qua identiteit, niet qua missie, niet qua stijl. Wat ons betreft, zit er zelfs geen Tinder-date in. Maar wat ons het meest dwarszit, is dat deze folder afbreuk doet aan onze boodschap”, is er te lezen.

Goed doel

Dopper is bedacht om te zorgen dat mensen minder plastic flesjes in de supermarkt kopen en meer water uit de kraan gaan drinken. Daarnaast gaat een deel van de opbrengst ook naar waterprojecten in Nepal. Daar had Blokker misschien niet goed over nagedacht toen ze deze actie bedachten. Volgens een woordvoerder merken zij dat klanten hierdoor juist geïnteresseerd zijn in Dopper en hun missie. Maar de kans op een vervolg is dus klein…

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.

