Het is natuurlijk hartstikke fijn dat het een aantal dagen mooi weer blijft, maar de droogte in Nederland heeft ook nadelen. Zo moet je de komende dag goed opletten als je een glas kraanwater inschenkt. Ook een belangrijke vraag: hoeveel moet je eigenlijk drinken met dit weer (zie video)?

Een groot deel van Nederland kan namelijk door het zomerse weer te maken krijgen met een lage waterdruk waardoor er bruin water uit de kraan komt. Volgens het waterbedrijf Vitens is de vraag naar drinkwater gestegen door de droogte en warmte van de laatste weken.

Bruin water

Hoe meer mensen tegelijk de kraan open hebben staan, hoe sneller de waterdruk daalt. Daardoor komen er roestdeeltjes vrij en krijgt het water een bruine kleur. Schadelijk is dat niet altijd, een kleine hoeveelheid ijzer is niet slecht voor je gezondheid. Alleen baby’s en ouders moeten oppassen met dit water.

Piekuren

Vanaf donderdag kunnen mensen in de regio’s waar Vitens levert hier last van krijgen. Het is deze dagen verstandig om zo min mogelijk water te gebruiken in de piekuren van 07:00 – 09:00 en 18:00 en 20:00 om deze gevolgen te voorkomen.



Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.