Pas op: oplichters proberen geld te stelen via nep-Tikkie

Oplichters proberen met een nep-website geld te stelen van Marktplaats-gebruikers. Het slachtoffer denkt dat hij met Tikkie één cent overmaakt om zijn identiteit te bevestigen, maar in plaats daarvan wordt zijn bankrekening geplunderd.

Bij de nepwebsite is de letter i van Tikkie vervangen door een kleine letter L. In plaats van in te loggen bij de bank worden de inloggegevens doorgestuurd naar criminelen die zo veel mogelijk geld proberen te stelen.

Marktplaats

Fraudehelpdesk heeft de nepwebsite ontdekt. De organisatie waarschuwt specifiek gebruikers van Marktplaats, want daar proberen de oplichters hun slag te slaan.

Zo werken de oplichters

Dit is hoe een oplichter te werk gaat: hij stuurt een Marktplaats-verkoper een bericht dat hij het product wil kopen. Dan zegt de oplichter dat hij – vanwege oplichters – slechte ervaringen heeft met Marktplaats, en vraagt hij de verkoper om zijn of haar identiteit te verifiëren. Dat kan zogenaamd door een eurocent over te maken via ‘Tikkie’. Als de verkoper de cent overmaakt, worden de bankgegevens gestolen door de oplichter.

Wantrouwend

“Wees altijd bijzonder wantrouwend als een koper u vraagt 1 cent over te maken. Dat is nooit nodig. Vertrouwt u een koper niet? Blaas dan de deal af,” waarschuwt de Fraudehelpdesk.

Blijf checken

Daarnaast is het belangrijk om de adressen van websites te blijven checken. Dan hadden mensen mogelijk de fout in het webadres ‘tlkkie.nl’ kunnen zien. Inmiddels is de nepsite offline gehaald.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock