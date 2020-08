Voor bestsellerauteur Marion Pauw (46) was haar scheiding geen ramp, maar een kans om zichzelf eens goed tegen het licht te houden. “Ineens zag ik wat er allemaal mogelijk was.”

“Wie goed in haar vel zit, heeft een beschermlaag om zich heen. Maar met een gebroken hart is het – tijdelijk – gedaan met die weerbaarheid. Het voelt alsof je een slak zonder huisje bent. Let op: dat heeft ook voordelen. Ineens kun je overal goed bij, je voelt vanbinnen haarscherp aan wat waar is of niet waar, goed of niet goed. Een uitgelezen kans voor wat stevige soul searching