Dít is de oplossing wanneer je iPhone niet meer of langzaam oplaadt

Wanneer je telefoon leeg is én ook niet snel of helemaal niet meer kan opladen dan slaat de paniek toch langzaam een beetje toe. Maar er is een oplossing die net zo handig is als het trucje in de video.

Je hoeft echt niet meteen naar de telefoonwinkel te rennen wanneer je telefoon niet meer kan opladen. Dat betekent namelijk echt niet meteen dat je telefoon kapot is. Er is namelijk een makkelijk trucje waarmee je de problemen met opladen op kunt lossen.

Satéprikker

Wanneer je je telefoon vaak in je broekzak of tas draagt komt er veel vuil terecht in de ingang van de oplader op je telefoon. Hier kun je met je vinger of een doekje niet goed bij, maar met een satéprikker moet dat wel lukken. Door voorzichtig met de prikker te schrapen in het gat kun je het vuil en stof eruit halen. Vaak kun je hierna je telefoon gewoon weer opladen.

Benieuwd hoe je dat doet? Op deze website wordt het uitgelegd in een video.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Genialevideo.nl. Beeld: iStock.