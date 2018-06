Is dit dé oplossing voor als je niet graag het gras maait?

Nooit zin om het gras te maaien? Dan is een geit nemen misschien wel dé oplossing. Ze hebben altijd honger, eten het liefste gras en komen bij de moeilijkste plekjes. Eigenlijk zitten er alleen maar voordelen aan geiten.

Daar is de Duitse tuinierster Sonja Kirsch (46) het helemaal mee eens. Zij heeft zelf geiten, maar die verhuurt ze aan klanten die hun tuin op milieu- en diervriendelijke manier willen onderhouden.

Officiële klus

“Ze eten alles dat mals en vers is”, zegt Sonja. Haar vijftien geiten hebben hun eerste ‘officiële klus’ achter de rug. Ze moesten tussen de metershoge doornen en struiken de steile helling van een voormalige wijngaard van onkruid, brandnetels, distels en bramen ontdoen. En ze hebben het goed gedaan. “De helling is al een stuk lichter geworden.”

Dus mocht je deze zomer geen zin hebben in de tuin te werken, koop of huur een geit. Win-winsituatie, want ze zijn ook nog eens hartstikke schattig.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock