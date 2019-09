Opmerkelijk nieuws: inbrekers stelen gouden wc uit paleis

Inbrekers hebben een massief gouden toilet gestolen uit een Brits paleis. De gouden wc is een kunstwerk met een geschatte waarde van ruim een miljoen.

De inbraak werd gedaan in Blenheim Palace, een 18de eeuws paleis ten westen van Londen. Het paleis doet tegenwoordig vooral dienst als museum. De inbrekers waren er snel bij, want het gouden toilet stond er pas 2 dagen. De pot was onderdeel van de tentoonstelling van Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan.

Arrestatie

De politie heeft inmiddels een verdachte opgepakt, maar ze denken dat er meerdere inbrekers waren. Het toilet hebben ze nog niet teruggevonden.

In gebruik

Het toilet stond eerder in een ander museum, namelijk het Guggenheim-museum in New York. Daar mochten bezoekers daadwerkelijk gebruik maken van het toilet. Ook in het Blenheim Palace was het toilet aangesloten op waterleidingen en riolering. Het stelen van het toilet heeft dan ook tot flinke waterschade geleid.

Bron: NOS. Beeld: ANP