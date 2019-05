Hoera! De opnames voor seizoen 2 van déze populaire Nederlandse serie zijn gestart

Goed nieuws voor de fans van de Netflixserie Undercover: de acteurs laten weten bezig te zijn met de opnames van seizoen 2!

Heb jij deze serie ook in een weekend afgekeken?

Spannend

De superspannende serie gaat over twee undercoveragenten: Kim (Anna Drijver) en Bob (Tom Waes). Zij komen op de camping wonen waar drugsbaas Ferry Bouman (Frank Lammers) elk weekend met zijn vrouw Daniëlle (Elise Schaap) vertoeft in een gigantische chalet. Het doel van de agenten? Vrienden worden met het Brabantse koppel, om zo meer te weten te komen over de praktijken van Bouman.

Ondertiteling

Er was in eerste instantie wel wat ophef over de serie: het Brabantse en Limburgse accent zou, net zoals het Vlaams taaltje, moeilijk te verstaan zijn. Gelukkig kun je bij Netflix gewoon de ondertiteling aanzetten, zodat de serie ook voor mensen boven de rivieren verstaanbaar is.

Wanneer seizoen 2 op Netflix is te zien, is helaas nog niet bekend, maar wij kunnen in ieder geval niet wachten!

Bron: Viva. Beeld: ANP