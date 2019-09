Brrr: opnieuw een reuzenteek aangetroffen in Nederland

Er is helaas opnieuw een reuzentreek in Nederland aangetroffen. Dit beestje is ongeveer 2 keer zo groot als de normale teek en werd gevonden op een pony in Wageningen.

Het gaat om de tropische hyalommateek. Deze reuzenteek gaat actief op zoek naar mensen en dieren, kan rennen en herkent potentiële slachtoffers op maar liefst 9 meter afstand.

6e reuzenteek

Het is niet de eerste keer dat er een reuzenteek in ons land is gespot. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg liet onlangs nog weten dat er dit jaar al 5 reuzenteken zijn gespot in Nederland. Ze zijn gevonden in zowel de Achterhoek en Drenthe als in de Flevopolder. Dit is dus de 6e reuzenteek in Nederland. Volgens het RIVM zijn de reuzenteken meegekomen met trekvogels uit het Middellands Zeegebied.

Dodelijk virus

Wat zo gevaarlijk is aan deze reuzenteek, is dat ‘ie mogelijk het Krim-Congovirus draagt. Het beestje is een van de voornaamste verspreiders van dit potentieel dodelijke ebola-achtige virus. Check jezelf en elkaar dus grondig op teken na iedere (bos)wandeling.

