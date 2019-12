Oppaskat van Charissa neemt stiekem de boot: "Zul je net zien he"

Toen de 30-jarige Charissa de vraag kreeg of ze een weekje in het huis van haar oom op zijn kat wilde passen, twijfelde ze geen moment. Natúúrlijk wilde ze dat. Wat Charissa echter niet wist, is dat ze met haar oppasavontuur in het nieuws zou verschijnen.

Het oppassen verliep namelijk niet helemaal zoals verwacht…

Twijfels

Kater Poelie, 10 jaar oud, is een lief beestje dat normaal gesproken meteen komt aanrennen als er iemand binnenkomt. Als hij op vrijdagavond ineens nergens te bekennen is, slaat de twijfel toe. “Zul je zien hè, net 2 dagen voordat mijn oom weer thuis zou komen”, zo vertelt Charissa aan Linda. “Het beestje vrijdagavond voor het laatst gezien, oom komt maandagochtend thuis: paniek!”

Weggelopen

Toch raakte Charissa niet meteen in paniek. Het beestje kon nu eenmaal niet ver zijn. Via het kattenluikje in de achterdeur kon hij namelijk wel gewoon naar buiten, maar verder dan het binnenhofje kwam hij nooit. “Tenzij hij deze keer via het huis van iemand anders op straat is gekomen, en toen weggelopen”, aldus Charissa.

Rondreis

Wat er precies is gebeurd, weet ze nog steeds niet, maar dat het beestje iets verder is gekomen dan het hofje, blijkt wel uit de nieuwsartikelen die ze ineens doorgestuurd krijgt van haar oom. Medewerkers van Rederij Doeksen op de veerboot naar Terschelling hebben de kat aan boord aangetroffen, zo schrijven onder meer AT5, De Telegraaf en NU.nl.

Groot raadsel

Hoe de kat op de veerboot terecht is gekomen, blijft een raadsel. “Hij is gewoon helemaal van de Bilderdijkstraat in Amsterdam naar Harlingen gelopen of meegelift met iemand, en was van plan om op vakantie te gaan naar Terschelling. Gekke kat. Maar ik ben zó blij dat-ie terecht is, anders had ik het mezelf echt nooit kunnen vergeven.”

Bron: Linda. Beeld: iStock