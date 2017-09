Oppassen geblazen op de weg: dichte mist op veel plekken

Moet je vanochtend de deur uit? Kijk dan goed uit, want op veel plekken in het land is er sprake van dichte mist.

Soms is het zicht minder dan 100 meter en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Vooral het noordoosten van het land kampt met flinke mistbanken, aldus Buienradar.

De dag is begonnen met mist. De mist zal geleidelijk plaatsmaken voor de zon. In het oosten vanmiddag meer bewolking. Het wordt ±19 graden. pic.twitter.com/NwBZ95zATn — Buienradar (@BuienRadarNL) 24 september 2017

De mist trekt in de loop van de ochtend weer weg. Het wordt ongeveer 18 tot 20 graden, dus dat is een heerlijke temperatuur voor bijvoorbeeld een fijne wandeling (zie video).

Fijne zondag!

Bron: Buienradar. Beeld: ANP.