Waarom je moet oppassen bij het opladen van je iPhone 8

Er blijkt een opvallend probleem te zijn met sommige iPhone 8-toestellen: ze barsten namelijk open tijdens het opladen. Het probleem zou liggen bij de batterij van het toestel, die als het ware ‘opzwelt’ tijdens het opladen. Hierdoor wordt het scherm als het ware omhoog gedrukt.

Apple heeft inmiddels in een verklaring laten weten dat ze de toestellen zullen onderzoeken.

Uitzettende batterij

Zo zou een Taiwanese vrouw haar nieuwe iPhone 8 plus met de originele oplader hebben opgeladen, toen het toestel na 3 minuten plotseling begon op te zwellen, schrijft The Daily Mail. De vrouw bracht haar toestel terug naar de dealer, die aangaf dat het probleem waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een uitzettende batterij.

Gassen

De Britse krant The Mirror zegt in ieder geval oververhitting uit te sluiten. Volgens experts zou het eerder liggen aan gassen die zich in de telefoon bevinden.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bekijk ook: je mobiel opladen zonder snoerenrommel



Bron: Axed.nl. Beeld: iStock