Om déze reden moet je oppassen met speelgoed van goedkope Chinese webshops

Aliexpress, Wish, Miniinthebox en Alibaba. Het zijn populaire websites waar je voor heel lage prijzen vrijwel álles kunt kopen. Ook speelgoed haal je hier bijna identiek aan de echte versie, maar dan een stuk goedkoper. Toch is dat niet zo fijn als het lijkt. Dit speelgoed kan namelijk heel gevaarlijk zijn.

Dit kaartte Arjan Lubach zondagavond aan in zijn programma Zondag met Lubach.

Vergiftigen

Waar hij eerst enthousiast zijn gescoorde speelgoedpoppetjes laat zien, vertelt hij later de schokkende waarheid. De Frozen-personages en actiefiguren zien er dan wel mooi uit, ze zitten boordevol schadelijke stoffen die kinderen met gemak kunnen vergiftigen.

200 keer te veel

Deze informatie komt van een Deens onderzoek naar speelgoed van de Chinese exportgiganten. In het onderzoek werden 29 stukken plastic speelgoed onder de loep genomen. Hieruit bleek dat in 9 van deze items veel te veel chemische stoffen zitten. Sterker nog, dit kan oplopen tot maar liefst 200 keer de toegestane hoeveelheid in Europa.

De gevolgen

Het gaat hierbij om hormoonverstorende chemische middelen, die in de ergste gevallen kunnen leiden tot kanker, misvormde geslachtsorganen of een beschadigd zenuwstelsel. Daarbij zijn de producten breekbaarder dan speelgoed uit de Europese winkels, waardoor kinderen gemakkelijk in kleine, afgebroken onderdelen kunnen stikken. Ook zijn er gevallen bekend waarbij elektrische producten van een van de Chinese prijzenvechters tot ontploffing kwamen en brand veroorzaakten.

Niet te overzien

Nu zou dit alles door goed toezicht bij de import van deze producten voorkomen kunnen worden. Toch is dat niet zo makkelijk als gedacht. Per dag komen er zo’n 70.000 pakketjes uit China ons land binnen en voor de douane is dat amper bij te houden.

Veilig v/s namaak

Wel hebben producten die voldoen aan de Europese richtlijnen wat betreft veiligheid, een speciaal symbool. Het kleine ‘CE’ dat op producten te vinden is, staat voor Conformité Européenne. Als dit op een product staat, is het gebruik ervan veilig. Toch is dat vandaag de dag niet helemaal meer waar. De Chinese webshops hebben een bijna identiek CE-logo, dat in dit geval staat voor Chinese Export. Hierdoor zijn wel en niet veilige producten niet meer van elkaar te onderscheiden.

2 keer nadenken

Het kan een uitkomst zijn om voor lage prijzen producten uit China te bestellen. Wel is het belangrijk om 2 keer na te denken over waar het product voor dient, voordat je het bestelt. Het kan gevaarlijker zijn dan je denkt. En hé, met de decemberuitverkoop op de loer, is een aankoop in het eigen land doen lang zo slecht nog niet.

