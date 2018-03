Oproep aan trouwe Libelle-abonnees die willen helpen bij een onderzoek!

Voor een onderzoek naar de wensen en behoeften van onze abonnees zijn wij op zoek naar jou! Ben jij een trouwe Libelle-abonnee en zou je graag een dagje op de redactie van Libelle willen kijken?

Op 28 maart ben je van harte welkom op de redactie in Hoofddorp om een kopje koffie/thee te drinken en te kletsen.

Wat houdt deze dag precies in?

Deze dag staat in het teken van de trouwe Libelle-abonnees. Tijdens deze dag is jouw mening erg belangrijk.

Ben je beschikbaar op woensdag 28 maart en geïnteresseerd om langs te komen? Stuur dan een mailtje naar melissa.bakker@sanoma.com en geef hierbij jouw voorkeur qua tijd aan. De tijden zijn als volgt:

Woensdag 28 maart van 10.30 uur tot 12.00 uur

Woensdag 28 maart van 14.00 uur tot 15.30 uur

Als je wordt uitgekozen, krijg je een bevestiging met verdere informatie. De reiskosten worden niet vergoed, maar aan het einde ontvang je wel een leuke goodiebag! Geef je snel op want vol is vol…