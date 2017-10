Eindelijk bewezen: vrouwen ruimen méér op dan mannen

Je vermoedde het waarschijnlijk al en ja hoor, het is nu bevestigd door onderzoek van de Zweedse meubelketen Ikea. Vrouwen ruimen vaker rommel op dan mannen. Hilarisch detail uit het onderzoek: we doen dit vóóral als de schoonfamilie op bezoek komt. In het nieuwste Life at Home Report van de meubelketen staan allerlei interessante feitjes over hoe wij ons leven inrichten. En helaas hoort daar ook opruimen bij. En ja, we ruimen dus vooral op voor de ánder. Ruim je eigen rommel op

Leuk vinden we het echter nooit. De grootste huishoudelijke ergernis? Dat is met stip op één de troep van een ander opruimen. Dat blijkt uit het grootschalige onderzoek van Ikea onder 21.419 mensen uit zo’n 22 landen. In België werden bijvoorbeeld 1013 mensen tussen de 18 en 80 jaar ondervraagd over het (samen) leven thuis. Wij kunnen ons zo voorstellen dat wat voor onze zuiderburen geldt, ook voor ons geldt. Een op de drie Belgen heeft er een hékel aan als spullen van huisgenoten rondslingeren. Oeps.

Mama als voorbeeld (of… als excuus?)

Trendanalist en psycholoog Herman Konings licht in een persbericht toe: “Mannen dragen nog altijd het beeld mee van hun moeder als persoon die het huishouden runt en het huis op orde houdt. Met de vergelijking met hun moeder lijken ze dan ook te erkennen dat vrouwen beter zijn in het huishouden en willen ze hen daarom niet voor de voeten lopen. De vraag blijft natuurlijk of dat een legitiem excuus is of het 1 van beiden gewoon beter uitkomt”.

Wij zijn benieuwd: wie ruimt bij joú thuis de troep op?

Bron: Nieuwsblad.be. Bron: iStock