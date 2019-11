‘Ontspullen’ is dé trend van dit jaar. Marie Kondo is dan ook razend populair. En daarom besloot Libelle op zoek te gaan naar haar eigen opruimgoeroe. Inmiddels is er een winnares uit de bus gekomen. Hierbij introduceert Libelle vol trots haar nieuwe opruimvlogger: Camila Valim!

Camila is life- en opruimcoach en eigenaar van Joy in organizing. Ze is opgeleid door niemand minder dan de beroemde Japanse opruimgoeroe Marie Kondo. Net als Marie Kondo heeft ook Camila maar 1 doel: jouw leven gemakkelijker maken en tijd en geld besparen om daarmee een minder stressvol en gelukkiger leven te krijgen.

Opgeruimd huis en hoofd

Wekelijks deelt Camila handige tips om jouw leven zo gemakkelijk en geordend mogelijk te maken, door middel van een vrolijke vlog. Haar filosofie? Een opgeruimd huis zorgt voor een rustig hoofd. En dus gaat ze je leren hoe je in slechts 6 maanden tijd een opgeruimd huis én hoofd kunt krijgen.

Orde in de tent

Wat je hiervan kunt verwachten? Stap voor stap werken naar meer rust, reinheid en regelmaat in je huis en leven. Zo leert Camilia je onder andere hoe je je kleding netjes kunt opruimen, hoe je voorkomt dat er overal stapels papier rondslingeren en hoe je een nette keuken en badkamer krijgt.

Hierboven kun je genieten van de allereerste vlog van onze gloednieuwe opruimvlogger Camilia, waarmee je al een klein stapje in de richting van een opgeruimd huis zet.

