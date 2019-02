Ben jij dé opruimvlogger van Nederland? Dan zoeken wij jou!

‘Ontspullen’ is dé trend van dit jaar. Niet voor niets is heel Nederland in de ban van Marie Kondo. Libelle TV gaat op zoek naar dé opruimvlogger van Nederland. Heb jij de ultieme opruimtips? Geef je dan nu op en wie weet heb jij straks je eigen wekelijkse vlog op Libelle TV en een artikel in Libelle met jouw briljante tips!

Is jouw huis helemaal tot in de puntjes georganiseerd? Is je kledingkast een oase van rust? En weet jij in no time door je fantastische opruimvaardigheden alles direct in huis te vinden? Dan zoekt Libelle TV jou.

Wij zoeken de ultieme opruimtips en -tricks, om deze vervolgens te delen op ons online-videoplatform. De winnaar krijgt een wekelijks format waarin hij/zij nieuwe, slimme oplossingen deelt die het leven leuker en makkelijker maken.

Jury en publiek kiest

Opruimliefhebbers kunnen zich nú aanmelden om kans te maken op de titel ‘Opruimvlogger van Nederland’. Uit de inzendingen kiest de jury, bestaande uit Libelle-hoofdredacteur Hilmar Mulder, Lieke Vromans (van de Libelle TV-serie Lieke Houdt Huis) en opruimexpert Caroline Griep van Griep Ruimt Op een reeks genomineerden. Vervolgens kiest het publiek, middels online stemmen, de winnaar. Wie de opruimvlogger van Nederland wordt, wordt bekend gemaakt op de Libelle Zomerweek. Die wordt gehouden van 23 t/m 29 mei 2019.

Wekelijkse vlog én artikel

De winnaar krijgt een wekelijkse vlog op Libelle TV en een artikel in Libelle (met een bereik van 3,4 miljoen personen het grootste mediamerk van Nederland). Wil jij dé opruimvlogger van Nederland worden? Geef je dan snel op. Je kan je aanmelden t/m 3 maart.

Vlogtips:

Waar moet je op letten bij het maken van je vlog?

Zorg ervoor dat je je camera of je smartphone horizontaal houdt;

Kijk in de camera;

Zorg ervoor dat je vlog niet te donker is. Het beste kun je opnemen met daglicht;

Zorg dat je het filmpje begint met een korte introductie van jezelf. Wie ben jij, hoe oud ben je, wat doe je in het dagelijks leven?;

Vertel – en laat vooral zien! – wat jouw ultieme opruimtip is;

Zorg ervoor dat je vlog niet langer dan 2 minuten duurt en niet groter dan 300 MB is.

Geef jezelf snel op!