Mensen hebben tegenwoordig op de gékste dingen een abonnement

Waar we vroeger nog enkel een abonnement hadden op de krant, is dat nu helemaal anders. We maken het onszelf gemakkelijk en hoeven voor veel dingen de deur niet meer uit. En dat gemak kan heel ver gaan blijkt uit dit lijstje met de twaalf meest opvallende abonnement-diensten.

Wie weet zit er wat voor jou tussen…

Ondergoed

Elke maand een frisse boxershort of nieuwe slip op de deurmat, hoe fijn! Abonnement-diensten op ondergoed rijzen de pan uit, ondernemers zien een gat in de markt. En geef ze eens ongelijk, we worden toch blij van een kraakhelder setje.

Sokken

Alweer een gat in je sok, we kennen het allemaal. Is het niet bij jezelf, dan wel bij je partner of je kids. Hoe makkelijk is het dan dat er maandelijks (!) iemand aanbelt met nieuwe paartjes voor jou en het gezin.

Panty

Ook al zo handig, want een ladder in je panty, die zit er zo in. En het leuke aan de meeste panty-abonnementen is dat je ervoor kunt kiezen om, naast je basics, je iedere maand te laten verassen met een bonuspanty of –maillot. De ene keer met een subtiele glitter, de andere keer met een gezellige stip.

Wc-papier

Staat bij jou het schaamrood op de kaken om als grootverbruiker met je multipack over straat te gaan? Dan is dit iets voor jou: een wc-papier abonnement! Ja je leest het goed. Iedere maand staat iemand op de stoep met een flink pak frisse rollen. Alleen nog even een zak over je hoofd bij de deur opendoen dan.

Scheermesjes

Een welkom abonnement voor beide seksen. Scheermesjes worden zo snel bot, het is werkelijk niet bij te benen. En dan vergeet je ze weer te halen of is de drogist al dicht… Weer een zorg minder want met een abonnement komen ze iedere maand gewoon naar je toe!

Bloemen

Iedere week een stralend vers boeket op tafel? Geef jezelf dan een bloemetje cadeau. Een bloemenabonnement welteverstaan, rechtstreeks van de veiling bij jou thuis bezorgd. Je kunt van die fleurigheid dus vaak langer dan een week genieten. Ideaal toch?

Wijn of bier

Ook voor een verassend glaasje wijn of onbekend speciaalbiertje worden we op onze wenken bediend. Er bestaan abonnementen die je maandelijks verassen met een nieuwe fles wijn of acht unieke flesjes bier om je uit je comfortzone te trekken en kennis te laten maken met nieuwe, spannende smaken.

Kopje thee

Liever eindeloos theeleuten? Ook dat kan. Er bestaan diensten die je maandelijks van vier bijzondere theesoorten voorzien mét achtergrondinformatie en passende gebruiksaanwijzing. Want thee drinken is blijkbaar zo simpel nog niet.

Chocolade!

Het is waar, je kunt jezelf abonneren op chocolade. Klinkt hemels en dat is het ook. En denk hier vooral niet twee keer over na, want schuldig voelen is nergens voor nodig. De frequentie is aan te passen: een nieuwe reep om de drie, zes of twaalf maanden. Wij gaan voor drie (liefst dagen!).

Condooms

Voor de bezige bijtjes onder ons bestaan er condoomabonnementen. Ze worden discreet verpakt en maandelijks verzonden, van vijf tot vijfentwintig stuks per maand, zodat je op de belangrijke momenten nooit misgrijpt. 25 belangrijke momenten in de maand lijkt ons wat veel, maar als je voorraad op orde is, kun je altijd het abonnement pauzeren of stopzetten.

Zonnebril

Dat klinkt als een dure grap, maar niets is minder waar. Je kan je voor tien euro per maand abonneren op een zonnebril en dan krijg jij keer een kek brilletje door de brievenbus. Tja… is dat in het *kuch* zonovergoten Nederland, niet iets teveel van het goede?

Menstruatie

Als er iets vervelend is, dan is het wel misgrijpen tijdens je menstruatie. Nu is dit verleden tijd, want je kunt je abonneren op tampons, maandverband en inlegkruisjes. Handig.

Haar abonnementen was het eerste waar Lieke op ging besparen toen ze moest leven van €27 per week.

Beeld: iStock