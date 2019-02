Dit zijn de 3 grootste carnavalskledingtrends van 2019

Met z’n allen: er… staat… een…paard in de gang! Over een paar dagen barst het carnavalsfeest los en de echte fans hebben hun outfit natuurlijk allang in de kast hangen. Is jouw outfit origineel of juist de populairste van dit jaar?

Carnaval draait natuurlijk om de kostuums. Trek jij elk jaar hetzelfde kostuum aan of pak je het origineler aan? Ook dit jaar zijn er weer een aantal outfits populair. Dat zien ze ook op Feestkleding356.nl. Zij deelden met ons de carnavalstrends van dit jaar.

1. Casa de Papel

Heb jij ook avonden lang voor de televisie gezeten voor de Netflix-serie Casa de Papel? Je bent niet de enige. De maskers en de rode pakken uit deze serie zijn erg populair als carnavalskostuum. Lastig wel, want zo lijkt iedereen op elkaar en kun je mensen moeilijk herkennen in de kroeg. Maar het ziet er wel heel stoer uit:

2. Roaring twenties

We gaan deze carnaval massaal terug de tijd in. Kostuums in het thema roaring twenties zijn dit jaar erg populair. Waar je dan aan moet denken? Boa’s, parelkettingen en sigarettenhouders. De populariteit van deze kledingstijl kan te verklaren zijn door de Netflix-serie Peaky Blinders, waar ze in dit soort outfits rondlopen. Niet alleen de twenties zijn populair, ook de seventies zien we deze carnaval veel terug. Wijde broeken, felgekleurde shirts, haarbanden en zonnebrillen zijn populair, maar ook veel mensen maken dit kostuum af met een hippie pruik. Het is natuurlijk ook maar één keer per jaar carnaval.

3. Klassiekers

Er zijn ook een aantal kostuums die al jaren populair zijn en altijd populair lijken te blijven. Zo ziet de kostuumwebshop Feestkleding356.nl dat de kostuums voor boef, pater en non populair blijven. Ook dierenkostuums, piraten, cowboys en superhelden blijven ieder jaar weer populair.

Bron: Feestkleding365.nl.