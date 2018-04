Zóveel geven Nederlanders gemiddeld uit aan oranje spullen voor Koningsdag

Als je aan Koningsdag denkt, dan denk je aan oranje.

En dat blijkt maar weer uit de cijfers: want zeker drie op de tien Nederlanders koopt oranje spullen voor deze nationale feestdag.

Lekker geld verdienen

We besteden daar gemiddeld per jaar 26 euro persoon aan. En op de vrijmarkt geven we graag nog wat meer geld uit. De mensen die van plan zijn om naar de vrijmarkt te gaan, denken ongeveer 33 euro per persoon uit te zullen geven. De verkopers die er staan dit jaar, hopen wel op meer: ze verwachten zo’n 90 euro winst.

Maar het hangt wel een beetje af van het weer. Als het hoost van de regen, dan zegt 40 procent niet op de vrijmarkt te willen staan om spullen te verkopen. Als het gewoon droog blijft, gaat een kwart van de Nederlanders hun best doen om oude spullen aan te smeren aan voorbijgangers.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws, Telegraaf, ING. Beeld: ANP