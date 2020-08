In de lente en zomer staat hij volop in bloei, totdat-ie ineens al zijn bloemen verliest. Is je orchidee flink zijn bloemen aan het loslaten? Gooi hem dan vooral niet weg, want met de volgende tips geef je jouw plant nog een tweede leven.

Wist je al dat een orchidee niet één keer bloeit, maar vaker? Wie de juiste stappen volgt kan jarenlang van de plant genieten.

Als de orchidee thuis zijn eerste seizoen (lees: drie tot zes maanden) er op heeft zitten, kun je het volgende doen om ervoor te zorgen dat hij nog eens gaat bloeien.

Stap 1: orchidee snoeien

De eerste stap is je orchidee snoeien. Een tak heeft verschillende verdikkingen, wat ook wel een ‘oog’ genoemd wordt. Boven het tweede oog knip je de plant af. Maak van tevoren even je mes of schaar schoon, want een orchidee is vastbaar voor bacteriën. Ziet het ernaar uit dat-ie z’n beste tijd heeft gehad en zijn de takken grijs of zelfs geel? Snijd dan bij het begin van de stengel af.

Stap 2: verplaatsen

Het doel is dat de plant nieuwe knoppen gaat vormen. Dat gaat wat moeilijker in een warme kamer, dus geef hem een plekje waar het tussen de 15 en 20 graden Celsius is.

Stap 3: blijven verzorgen

De derde stap kun je ook wel ‘rust’ noemen, maar je orchidee heeft nog steeds verzorging nodig. Geef net genoeg water, zodat de plant niet uitdroogt. Je hoeft niet meer wekelijks te dompelen of er ijsklontjes in te leggen. Het duurt meestal om en nabij de honderd dagen voordat de orchidee weer volop in bloei staat.

Stap 4: tweede bloei

Merk je dat de orchidee weer begint met bloeien? Zet ‘m dan terug op de plek waar hij het de vorige keer ook zo goed deed. De tweede bloei is begonnen.

