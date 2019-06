5x originele vaderdag-uitjes om je vader mee te verrassen

Noteer in je agenda: zondag 16 juni is het weer Vaderdag. Wil je weleens wat origineler uit de hoek komen om je vader te verrassen? Neem hem dan mee op een leuk uitje, voor een onvergetelijke Vaderdag!

Ieder jaar is het waarschijnlijk weer flink peinzen, om met een uniek presentje bij je vader aan te komen. Met een dagje weg zit je so-wie-so goed.

Museumbezoek

Als je vader een kunstliefhebber is en eindeloos naar een schilderij kan staren, is het een leuk idee om hem mee te nemen naar een museum waar hij nog niet is geweest. Ook een niet-alledaags museum over wetenschap is een leuk idee voor een leerzaam dagje uit.

Wandelen

Samen de natuur in duiken is een goed idee voor een gezond en actief dagje uit. Stippel een nieuwe wandelroute uit en bak iets lekkers voor onderweg. Zo heb je eindelijk eens tijd om elkaar écht te spreken, zonder afgeleid te worden door je kind(eren) of andere gezinsleden.

Muzikaal uitje

Als je vader van klassieke muziek houdt, is een concert van een orkest of operazanger(es) wellicht een leuk idee. In de Libelle Shop kun je nu met een flinke korting kaartjes kopen voor Verdi’s Requiem, uitgevoerd door het International Symphony Orchestra uit Lviv en The National Choir uit Oekraïne. Dat zal je vader niet snel vergeten!

Filmavondje

Wil je de deur niet uit of is jouw vader slecht ter been? Organiseer dan een filmavondje bij hem thuis. Sla zijn favoriete films in, zorg voor zijn favoriete drankje én hapjes en je gaat gegarandeerd een knusse avond vol quality time tegemoet.

Kookles

Nieuwe gerechten proeven is altijd leuk, maar zélf nieuwe gerechten maken is nog leuker. Helemaal als je het gezellig samen doet en daarna van elkaars kookkunsten kunt genieten. Verras je vader op Vaderdag met een kookles voor een culinaire middag vol gezelligheid.

Bron: Famme, JMouders. Beeld: iStock