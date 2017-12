Oud en Nieuw is dit jaar extra bijzonder om déze reden

Het inluiden van een nieuw jaar is uiteraard altijd bijzonder, maar dít jaar vindt, zonder dat de meesten dat weten, een hele speciale en historische gebeurtenis plaats.

Op 31 december 2017 om 23:59 uur, of eigenlijk op 1 januari 2018 om 0:00 uur, is iedere volwassene ter wereld officieel geboren in de 20ste eeuw en ieder minderjarig kind in de 21ste eeuw.

Er zijn dus geen kinderen meer die de jaren 1900-1999 hebben meegemaakt, want iedereen die op 31 december 1999 of daarvoor geboren is, is nu 18 jaar of ouder en daarmee dus volwassen.

Daarnaast is de oudste nog levende persoon op aarde momenteel de 117-jarige Japanse dame Nabi Tajima. Zij werd geboren op 4 augustus 1900. Dat betekent dat er niemand meer in leven is die in de 19e eeuw is geboren.

Toch wel even bijzonder om bij stil te staan.

Bron: Metro. Beeld: iStock.