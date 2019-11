Heb jij nog een oudejaarslot uit 2018 liggen? Dat kan héél veel geld waar zijn

Heb jij in 2018 een oudejaarslot gekocht of gekregen, maar naar jouw weten niks gewonnen? Dan heb je misschien alsnog héél veel geluk.

De Staatsloterij is op zoek naar 6 winnaars die hun prijs nooit zijn komen innen. Zonde, want het gaat om een enorm geldbedrag en auto’s.

Advertentie

Van Arnhem tot Zevenbergen

De Staatsloterij gaat vanaf maandag 25 november met een trailer langs Vlissingen, Breda, Zevenbergen, Dordrecht, Vught en Arnhem rijden. Hier zijn de 6 winnende loten namelijk verkocht. “Je zou denken dat als je zo’n lot hebt, je op z’n minst controleert of je prijs hebt. Kennelijk geldt dat niet voor iedereen en proberen we ze met de nodige aandacht alsnog te vinden”, laat een woordvoerder aan het AD weten. “Per locatie wordt de nog niet opgehaalde prijs achtergelaten bij het verkooppunt van het winnende lot.”

Mini en half miljoen

Het gaat om 3 winnaars van een Mini, 2 winnaars van een halve Mini (die krijgen de helft van de geldprijs van een Mini op hun rekening gestort, omdat ze met een half lot meespeelden) en 1 winnaar van €50.000. Ben jij die geluksvogel? Voorwaarde is dan wel dat je het oudejaarslot nog hebt en je dat vóór 31 december verzilvert. Wie wat bewaart…

Goed doel

De kans is groot dat de winnaars het lot niet meer hebben. Dat is zuur. Maar wat gebeurt er dan met de prijs? “Als niemand zich meldt, gaat de waarde van dit prijzenpakket onder meer naar de goede doelen en sportbonden die we financieel ondersteunen.”

Deze geldprijs van de Nationale Postcode Loterij hebben Gaston Starreveld en Linda de Mol zélf eens gewonnen:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP