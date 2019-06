Weinig slaap? Nee: dít bezorgt ouders dus de meeste stress

Wanneer je kinderen krijgt, verandert er veel in je leven. Voornamelijk positief natuurlijk, maar het kan soms ook wat stress met zich meebrengen.

Zo blijkt uit een onderzoek van Childcare dat naast een gebrek aan slaap het vooral een rommelig huis is dat bij ouders voor de meeste stress zorgt.

Aan dit onderzoek deden 4.000 ouders mee en maar liefst 60% van de ondervraagden gaf aan dat een rommelig huis hen het meeste stress bezorgt, omdat er geen einde aan komt. Wanneer je net alles netjes hebt opgeruimd, is het binnen een paar seconden weer een grote bende. Daarnaast geeft 55% aan dat het gebrek aan slaap hun grootste zorg is en zegt 30% zich vooral druk te maken over het vinden van de juiste opvang voor hun kinderen.

Maar hoe zorg je ervoor dat je deze stress de baas blijft? Opruimcoach Tina Favache bracht onlangs Het opruimboek voor mijn gezin uit en geeft een paar handige tips.

1. Leer je kinderen ook opruimen

Opruimen kan al vanaf een jonge leeftijd. “Vanaf het moment dat kinderen kunnen rondwandelen en dingen goed kunnen vastpakken, kun je ze aanleren wat opruimen is”, legt Favache uit. Dit doe je niet door ‘ruim nu op’ te zeggen, maar door samen met je kind op te ruimen en te laten zien waar alles hoort en hoe je dit doet. “Op deze manier leer je hen al vanaf jonge leeftijd aan dat opruimen niet gewoon alles uit het zicht leggen is.” Je kunt eventueel leuke verhaaltjes vertellen over de verdwaalde legoblokjes, zo gaan kinderen opruimen nog een beetje leuk vinden.

2. Stapje voor stapje

Wanneer de rommel te groot is, wordt het voor een kind onoverzichtelijk. “Daarom is het als ouder aan te raden om ervoor te zorgen dat de berg speelgoed op 1 plaats niet volledig uit de hand loopt.” Laat niet alles liggen totdat het echt niet meer kan, maar ruim iedere dag een klein beetje op, zodat nooit het hele huis vol ligt met speelgoed. “Op deze manier geef je je kind ook de mogelijkheid om achteraf op een goede manier op te ruimen.”

3. Geef zelf het goede voorbeeld

“Verwacht van je kind geen orde als je als ouder niet zelf regelmatig het goede voorbeeld geeft”, zegt Favache. Laat je kinderen zien dat jij ook altijd alles netjes opruimt. In opvoeding geldt namelijk: wat je ziet doen zet je ook makkelijker aan dit zelf ook te doen.

Meer tips nodig? Hieronder vind je een paar handige boeken:

