Oudste flessenpost ter wereld (1886) gevonden op strand in Australië

Wandelaars op een strand in Australië deden een wel heel bijzondere vondst. Ze vonden Duitse flessenpost van 132 jaar geleden.

Voor zover bekend is het de oudste flessenpost die ooit is gevonden.

De vinders zeggen tegen de Britse krant The Guardian dat ze de fles meenamen omdat ze dachten dat hij ‘wel goed op de boekenkast zou staan’. Ze waren verbaasd toen ze in de fles een Duitse brief vonden die was gedateerd op 12 juni 1886.

Nederlandse jeneverfles

Het West-Australisch Museum in Perth bevestigt dat de brief inderdaad 132 jaar oud is. De fles zelf is een Nederlandse jeneverfles van de Schiedamse distilleerder Daniël Visser en Zonen.

Wetenschappelijk experiment

De flessenpost is in 1886 als onderdeel van een wetenschappelijk experiment in zee gegooid. De Duitsers probeerden door middel van de flessen de stromingen van de oceaan in kaart te brengen. Tussen 1864 en 1933 gooiden Duitse kapiteins duizenden flessen overboord als onderdeel van het onderzoek. Op de briefjes werd gevraagd ze terug te sturen naar Duitsland met de coördinaten van de plek waar de fles was gevonden.

950 kilometer

Ook de coördinaten van het schip waarvandaan de fles in zee werd gegooid, stonden in het briefje. De fles die nu is gevonden, was afkomstig van een schip dat Paula heette. De fles werd gedropt in de Indische Oceaan, 950 kilometer van de Australische vindplaats.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock