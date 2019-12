Ouwehands Dierenpark deelt bijzondere beelden van pasgeboren ijsbeertjes

Voor het eerst sinds 2014 zijn er in Ouwehands Dierenpark in Rhenen twee ijsbeertjes geboren. Eind november werd de tweeling al geboren, maar nu brengt de dierentuin het babynieuws naar buiten.

Sinds hun geboorte verblijven de baby-ijsberen in de kraamkamer van het dierenpark. De komende maanden zullen ze daar in een ruimte verblijven waar ze de situatie net zoals in het wild na hebben gemaakt. Via camera’s houden verzorgers de ijsbeertjes goed in de gaten. De jongen drinken volgens de verzorgers goed en zijn ‘levendig’.



In 2014 werden er ook 3 ijsbeertjes geboren in de dierentuin. Toen overleed er 1 van de ijsberen kort na de geboorte.

