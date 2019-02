Zó krijg je een vieze ovenplaat weer brandschoon

Eigenlijk zouden we altijd braaf bakpapier moeten gebruiken, maar sommige gerechten komen nou eenmaal beter tot hun recht met een ingevette ovenplaat.

Daarna kunnen we blijven schrobben om al die aangekoekte resten te verwijderen, maar echt brandschoon wordt de ovenplaat vaak niet meer. Gelukkig is daar een simpel trucje voor, met maar twee hulpmiddeltjes. En de kans is groot dat je deze hulpmiddeltjes al in huis hebt.

Hulpmiddeltjes

Voor een schone bakplaat heb je namelijk baking soda en witte wijnazijn nodig. Vul de gootsteen of een grote bak waar je ovenplaat in past met warm water. Voeg een half kopje baking soda en een half kopje witte wijnazijn toe en laat je ovenplaat hier 30 tot 60 minuten in weken. Daarna schrob je de aangekoekte resten moeiteloos weg met een sponsje of staalwol!

Bron: Culy. Beeld: iStock