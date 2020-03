Binnen blijven is de komende weken de realiteit. Voor velen betekent dit ook meer vrije tijd. Weet je niet wat je daarmee aan moet? Of ben je bang dat je je verveelt? Vanaf deze week verschijnt er iedere dag een aflevering van de serie Over Eva op Libelle TV.

De online serie* verschijnt iedere ochtend om half 9 online op Libelle TV. De serie bestaat uit 22 afleveringen van ongeveer 3 minuten. Zet een kop koffie, maak je havermout ontbijt en tune in voor wat vermaak.

Over Eva

In de eerste aflevering ontmoet je Eva. De 40-jarige Eva rijdt terug naar huis nadat ze haar oudste zoon heeft helpen verhuizen naar Utrecht. Overmand door emoties en verblind door haar tranen ziet ze een van rechts komende vrachtwagen niet. Een botsing is onvermijdelijk en op dat moment wordt alles zwart…

Coma

Eva ligt in coma en volgens de dokter is de kans dat ze nog wakker wordt, klein. Haar man, familie en vriendinnen bezoeken haar geregeld in het ziekenhuis, hopend op een teken van leven. Ze gaan er blind vanuit dat Eva niets hoort of meekrijgt van wat zich aan haar bed afspeelt, maar is dat wel zo?

Elle van Rijn

Elle van Rijn schreef het script voor de serie vol drama, humor en intriges én speelt zelf de hoofdrol. Overige rollen zijn voor Kees Boot als haar echtgenoot, Alwien Tulner en Karien Noordhoff als haar vriendinnen en Diana Dobbelman als Eva’s moeder.

Eigen ervaringen

Scriptschrijver Elle van Rijn verwerkte veel ervaringen uit haar eigen leven in de dramaserie. “Een zoon die het nest verlaat, verwikkelingen met vriendinnen, relatiestress, de verhouding van de hoofdpersoon met haar moeder… Wat het nog eens extra bijzonder maakt is dat mijn kinderen Helena en David meespelen in de serie”, zegt Van Rijn.

* De serie verscheen in 2017 al eerder op Libelle TV.

