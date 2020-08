Warm hé? Dít is waarom we zo graag over het weer praten

“Wat is het warm, hé?”, is een zin die je de afgelopen dagen vast heel vaak hebt gehoord. En wanneer het regent, wordt er ook steevast over de wisselvalligheid van ons land gesproken. Maar we blijken niet zomaar over het weer te praten, er is namelijk een logische én wetenschappelijke verklaring voor.

Dat vertelt gedragspsycholoog Suzie Geurtsen aan RTL Nieuws.

Wisselvallig weer

Na regen komt zonneschijn. Dat blijkt maar weer uit de afgelopen zomerweken in Nederland. Na regen en lage temperaturen gaat ons land momenteel gebogen onder een hittegolf. De zwembadjes, ventilators en zonnebrillen zijn niet aan te slepen, terwijl we een paar weken geleden nog met jas naar buiten moesten. De wispelturigheid van het Nederlandse weer blijkt dan ook de verklaring te zijn voor ons geklaag, legt Suzie Geurtsen uit.