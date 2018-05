Word ook jij overladen door mails van bedrijven over privacy? Dit is waarom

De afgelopen dagen lijkt er maar geen einde aan te komen: het overvloedige aantal mails van verschillende bedrijven omtrent je privacy. Maar wat wil dit allemaal zeggen?

‘Wij hebben ons privacybeleid gewijzigd’, ‘Je privacy is belangrijk’ en ‘We passen ons privacybeleid aan’ klinken je vast bekend in de oren.

Europese privacywet

Vanaf vandaag gaat de Europese privacywet van start. Je krijgt vanaf nu het recht om bij alle bedrijven waar je ingeschreven staat te vragen naar welke informatie zij van jou hebben opgeslagen. Hebben zij foutieve informatie van je, dan mag je dit ook corrigeren. Bedrijven zijn daarnaast verplicht om verouderde of verkeerde gegevens te wissen.

Wat betekenen de mails?

De ontelbare mails die je momenteel ontvangt zijn afkomstig van bedrijven die niet genoeg bezig zijn geweest met de wetgeving. Er moet vanaf nu toestemming worden verkregen bij het gebruiken van je gegevens, zoals het sturen van een nieuwsbrief, en daarom vragen ze je in te stemmen middels een e-mail. Doe je niks met deze mails, dan mogen zij ook niet meer ongevraagd jouw gegevens gebruiken. Voorheen was impliciete toestemming al genoeg om je gegevens te gebruiken, zoals simpelweg interesse tonen in een bedrijf.

Wat moet je ermee doen?

Reageer je niet op de mails, dan geef je automatisch geen toestemming. Maak dus voor jezelf een keuze welke bedrijven tot op zekere hoogte jouw gegevens mogen gebruiken. Geef niet blindelings toestemming voor het gebruiken van je gegevens voordat je de informatie in de mail goed hebt doorgelezen.

Bron: libelle.be. Beeld: iStock