Nu al zware overlast door eerste herfststorm in Nederland

Het is vandaag knap lastig om op straat te lopen en niet weg te waaien.

Veel vluchten gaan vandaag niet vanaf Schiphol. De luchthaven heeft uit voorzorg al 60 binnenkomende en vertrekkende vluchten geannuleerd. Het gaat om vluchten binnen Europa. Verder gaat de eerste officiële herfststorm van dit jaar leiden tot veel vertragingen op de luchthaven.

111 kilometer per uur

Aan zee gaat het vandaag flink tekeer en in het Waddengebied kan het zelfs tot een zware storm leiden. De windkracht aan zee is al toegenomen naar windkracht 9. In het noorden van het land zullen de meeste buien vallen vandaag. Overal in het land gaat het stevig waaien en komen gevaarlijke windstoten van wel 120 kilometer per uur voor. In IJmuiden is zojuist een windstoot van 111 kilometer per uur gemeten.

Blijf maar thuis

Aan zee heeft het KNMI code oranje afgegeven, in het binnenland geldt code geel. Het hoogtepunt van de storm zal rond het middaguur liggen. Je moet dan écht oppassen voor vallende takken en zeker aan de kust kunnen ook bomen omwaaien. Let dan dus extra op als je de deur uit gaat. Zeker op de Afsluitdijk en de Houtribdijk (Enkhuizen-Lelystad) vangt het wegverkeer veel wind en chauffeurs van lege vrachtwagens of van wagens met lege aanhangers wordt afgeraden de weg op te gaan.

Bron: Weer Online. Beeld: iStock