Mag je je overleden hond of kat in de tuin begraven?

Het overlijden van een hond of kat is natuurlijk heel verdrietig. Veel mensen willen hun dier een mooi afscheid geven. Het is misschien een fijn idee om je dier in je eigen tuin te begraven omdat je ‘m zo dichtbij houdt en het beestje waarschijnlijk veel tijd in deze tuin heeft doorgebracht.

Maar mag dat eigenlijk wel en welke opties zijn er nog meer?