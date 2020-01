Overlevingskansen voor kankerpatiënten opnieuw gestegen

De overlevingskansen van mensen met kanker blijven toenemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Kankerregistratie.

65 procent van de patiënten die de diagnose in 2013 kregen, was 5 jaar later nog in leven. Dat is een procent meer dan een jaar daarvoor.

Procent erbij

Elk jaar neemt het percentage kankerpatiënten dat na 5 jaar nog leeft ongeveer met 1 procent toe. Dat komt onder meer door betere en snellere diagnoses en behandelingen. Ter indicatie: in 1989 was die overlevingskans na 5 jaar slechts 42 procent.

Vooral bij slokdarmkanker is de kans op genezing fors toegenomen. In 1989 was de kans dat een patiënt genas 8 procent, inmiddels 23. En voor mensen met longkanker – de meest voorkomende kankersoort in ons land – zijn de kansen voor het eerst iets gestegen. Dat komt onder meer omdat de ziekte sneller ontdekt wordt en vanwege een nieuwe bestralingstechniek. Van onder meer huidkanker-, borstkanker-, prostaatkanker- en zaadbalkankerpatiënten overleeft 80 procent de ziekte.

Niet alleen maar goed nieuws

Maar helaas is het niet alleen maar positief nieuws dat de klok slaat. Bij bijvoorbeeld maagkanker en blaaskanker zijn de kansen de afgelopen jaren amper gestegen. En voor patiënten met alvleesklierkanker zijn de uitzichten nog altijd allesbehalve positief: slechts 5 procent van de patiënten leeft na 5 jaar nog.

Bron: NOS. Beeld: iStock