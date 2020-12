Hecht of juist niet: de band tussen moeder & dochter is een bijzondere. Wat gebeurt er als je de tijd neemt voor een goed gesprek? Elke week praten een dochter en haar moeder over oud zeer en nieuw verdriet, over grote vreugde en dierbare momenten.

Deze week spreken we Josine en Astrid. Josine (38) is verpleegkundige en woont samen met haar vriend. Haar moeder Astrid (69) heeft terminale kanker en verblijft in een hospice. Josine wil weten of haar moeder nog dingen op haar hart heeft. Astrid blijkt voor Josines geboorte te zijn vreemdgegaan.

Dochter