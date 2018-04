Eerste Paasdag was kouder dan Eerste Kerstdag

Gisteren heb je het zelf wel gemerkt: het was behoorlijk fris. Het was zelfs zo koud, dat Eerste Kerstdag nog warmer was.

En dat is toch vrij apart. Met Pasen kan het soms heerlijk toeven zijn, maar dit jaar zijn dikke jassen niet overbodig. Het werd in de Bilt gisteren slechts 7,7 graden. En daarmee is de eerste dag van Pasen officieel kouder dan Kerstmis, want op Eerste Kerstdag vorig jaar werd het gemiddeld 9,1 graden. Ook vorig jaar, in 2016, 2013 en 2012 was Pasen nog kouder dan de kerstdagen. Dat het vier keer in zes jaar tijd is gebeurd, is opmerkelijk, want sinds de metingen zijn gestart in 1901 is het in totaal slechts negen keer voorgekomen.

Jassen weg

De koudste paasdag werd in 1964 gemeten, toen werd het maar 3,9 graden. Vandaag, op de tweede paasdag, is het vooral erg nat. Het is iets warmer buiten met 8 tot 11 graden, maar paraplu’s worden in het hele land uit de kast getrokken.

Overigens is er ook goed nieuws: komend weekend kan het zomaar eens heel lekker lenteweer worden. Weg met die paraplu én doei winterjas. Nog eventjes bikkelen, dus.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock