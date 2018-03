5x decoratie die niet mag missen op jouw paastafel

Dit weekend is het weer Pasen en dan gaan we gezellig met het gezin aan het paasontbijt. Dit betekent dat we de tafel weer paasklaar mogen maken, maar welke decoratie past daar dit jaar het beste bij? Deze 5 dingen mogen in ieder geval niet ontbreken.

Wit en pastelkleurtjes

Deze 2 kleuren mogen echt niet missen op je paastafel, want wit en pastelkleuren zijn hartstikke trendy. De winter is voorbij, de lente heeft haar intrede gedaan, dus weg met die donkere en winterse kleuren. Het mag weer lichter!

Decoreren met eieren

Met Pasen zien we ze overal natuurlijk: eieren. Is het bij jou thuis ook nog steeds een traditie om eitjes te verstoppen? Je kan eieren ook perfect gebruiken om je tafel mee te decoreren. Dat kan zowel met paaseitjes van chocolade als met echte eieren. Leg ze op tafel, of maak er een leuk bloemstukje van (zie video).

Lentebloemen en voorjaarsplantjes

Echt onmisbaar met Pasen? Mooie bloemen! Die kunnen zeker niet missen op de paastafel. Denk bijvoorbeeld aan tulpen of bloembolletjes.

Twijgjes en takjes

Gebruik kleurige paastakken en leg ze dwars over de tafel, want dit geeft een erg leuk effect. Om de takken op te leuken doe je er bijvoorbeeld wat paaseitjes tussen of wat veertjes.

Kaarsjes

En om een goeie sfeer te creëren mogen kaarsjes absoluut niet missen. Koop wat mooie kaarsen met lichte kleuren als, geel, roze, wit en groen.

Bron: Socelebrate. Beeld: iStock.