Deze mooie minimalistische paasversiering maak je helemaal zelf

De paasversiering maken we dit jaar zelf. Simpel en snel, in pure en natuurlijke kleuren en materialen. En het meeste heb je gewoon in huis!

Van een lekker taartje (bijvoorbeeld citroen meringue) van de bakker om de hoek maak je in handomdraai een heuse paastaart. Meer dan een bosje tijm en een schaar heb je niet nodig.

Knip de tijm op maat, ongeveer anderhalf keer hoger dan de taart, en verwijder de naaldjes aan de onderkant. Prik de tijm net voor het serveren in twee bosjes in de taart zodat er ‘oortjes’ ontstaan.

Deze vrolijke paasversiering laat een gedekte tafel er direct super gezellig uitzien én de gekookte eieren blijven zo lekker warm!

Vouw het servet in een driehoek en rol vanaf de punt richting de lange zijde op. Vouw het opgerolde servet nu om het ei en knoop met het draad vlak boven het ei de twee servetpunten aan elkaar. Trek de twee servetpunten uit elkaar zodat er twee oren ontstaan.

Ik wens je…

Maak het persoonlijk met voor je gezin een wens of grapje in een eitje.

Nodig:

Ongekookt ei

aardappelschilmesje

vaantje van kraftpapier € 1,- per 10 (vlindersinjebuik.eu)

mooi doosje € 4,50 (pluumwinkel.nl)

stift of pen

Aan de slag

Maak het ei aan de bovenkant open door er met een aardappelmesje een kruisje in te zagen aan de bovenkant. Langzaam kom je door het ei-schil. Zet nu je mesje in de opening en trek hem langzaam iets verder open. Tot dat het gat groot genoeg is voor een cadeau label. Was het eitje goed schoon vanbinnen. Ook de losse schillen. Schrijf voor alle gasten een leuke lieve wens. Doe in elk eitje een wensje. Leg het eitje met zijn schilletjes in het doosje en zet deze op het bord.

Natuurlijk gekleurde eieren

Nodig

Pan

ingrediënten voor de gewenste kleuren

water

azijn

Gebruik voor geel 3 el kurkuma, voor bruin 3 el koffieprut, voor donkerrood de schillen van 4 rode uien, voor lichtgeel de schillen van 4 gele uien en voor lichtbruin 3 el paprikapoeder.

Aan de slag

Doe de ingrediënten voor de gewenste kleur in een pan, voeg een liter koud water toe en roer goed door. Voeg twee eetlepels azijn toe en laat het geheel ongeveer 20 minuten koken. Zeef het water en kook er daarna de eieren op het gewenste aantal minuten in. Haal de eieren uit het water en laat het water afkoelen. Laat de eieren zodra het water is afgekoeld nog 4 uur in het gekleurde vocht staan.

Ei met oortjes

Nodig

Combinatietang

ijzerdraad

draadbuigtang

platbektang

Aan de slag

Knip met de combinatietang een stuk ijzerdraad van ongeveer 15 cm af. Buig het draad een keer om het ei als een soort kroontje. Draai met de draadbuigtang twee hazenoortjes in het draad. Maak de oren niet te hoog, dan valt het kroontje van het ei. Buig het draad daarna nog drie keer om het ei en kip af. Knijp stevig dicht met een platbektang zodat er geen scherpe puntjes aan zitten.