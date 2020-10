Waarom er soms paddenstoelen bij je kamerplant kunnen groeien

Grote kans dat je je een hoedje schrikt als je ineens paddenstoelen in de potgrond van je kamerplant ziet zitten. Maar kan dit eigenlijk wel kwaad?

Paddenstoelen die in je kamerplant groeien zijn niet per se slecht. Toch is het wel slim de oorzaak proberen te achterhalen, want dat zegt meer over de plant en/of verzorging dan je denkt. Er zijn verschillende redenen waarom er paddenstoelen in de potgrond kunnen groeien:

Paddenstoelen

De meest waarschijnlijke verklaring voor de paddenstoelen is dat er al wat sporen in de bodem aanwezig waren. Dit kan gebeurd zijn bij de productie van de potgrond, in de kwekerij waar de plant werd gekweekt, in de mest of voeding die je je plant geeft of in het tuincentrum waar je de plant hebt gekocht.