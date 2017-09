Pak de tissues er maar bij: van deze 15 films moet je gegarandeerd huilen

Heb jij zin om je vanavond lekker op de bank terug te trekken met een goede film? Dan hebben wij een paar leuke tips voor je. De volgende films zijn namelijk echte tranentrekkers!

Dus nestel je lekker op de bank met een dekentje en een kop thee en geniet van deze klassiekers.

1. La vita è bella

De Joodse Italiaan Guido Orefice (Roberto Benigni) wordt verliefd op Dora, met wie hij trouwt en een kind krijgt. Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, worden Guido en zijn vrouw en zoontje gevangen genomen en getransporteerd naar een concentratiekamp. Om het leven in deze hel op aarde wat draaglijker te maken en zijn zoontje voor de gruwelijke realiteit te beschermen, houdt Guido zijn zoontje voor dat alles één groot spel is.

2. Hachi

Professor Parker Wilson (Richard Gere) vindt een verlaten hond bij het treinstation. Hij neemt de hond, genaamd Hachi, mee naar huis, en er ontstaat een bijzondere band tussen de twee. Hachi brengt Parker elke dag naar het station en staat hem ook elke avond weer trouw op te wachten. Als Parker op een dag een hartaanval krijgt en niet meer thuiskomt, blijft Hachi dag in dag uit bij het station op hem wachten.

3. About Time

De 21-jarige Tim Lake ontdekt na het zoveelste saaie nieuwsjaarfeestje dat hij kan tijdreizen. Hoewel hij de geschiedenis niet kan veranderen, kan hij wel de loop van zijn eigen aanpassen. Tim besluit op zoek te gaan naar een vriendin, en ontmoet uiteindelijk Mary (Rachel McAdams). Daten via tijdreizen blijkt echter allesbehalve makkelijk te zijn.

4. Brokeback Mountain

In de zomer van 1963 worden de jonge cowboys Ennis del Mar (Heath Ledger) en Jack Twist (Jake Gyllenhaal) Brokeback Mountain opgestuurd als schaapherders. Er ontstaat een onverwachte sterke band tussen de twee, maar wanneer de klus erop zit, scheiden hun wegen. Beiden trouwen en krijgen kinderen, maar als ze elkaar een paar jaar later tegenkomen slaat de vonk over.

5. Stepmom

Anna en Ben, de kinderen van Jackie en Luke, moeten erg wennen aan het feit dat hun ouders gescheiden zijn. Wanneer Luke ook nog eens een nieuwe vriendin krijgt zorgt dat voor de nodige irritaties. Fotografe Isabel doet erg haar best om het de kinderen naar hun zin te maken, maar is tegelijkertijd druk bezig met haar werk. Jackie vindt echter dat Isabel tekortschiet. Wanneer er onverwachts kanker bij Jackie wordt geconstateerd, leert de familie om dingen in perspectief te zien.

6. 12 Years a Slave

Deze film speelt zich af in Noord-Amerika in de negentiende eeuw. Solomon Northup (Ejiofor), een ontwikkelde zwarte man met een talent voor muziek, woont met zijn vrouw en kinderen in Saratoga, New York. Op een dag wordt hij ontvoerd en verkocht als slaaf. Niemand luistert naar Solomon wanneer hij beweert een vrij man te zijn. Terwijl hij de gruwelheden van het leven als een slaaf moet ondergaan, droomt hij van een terugkeer naar huis.

7. Er komt een man bij de dokter

Het leven van Stijn loopt rolletjes: hij heeft een eigen zaak, een prachtige dochter en een vrouw waar hij gek op is. Dat hij af en toe vreemdgaat vergeeft zijn vrouw Carmen hem. Het noodlot slaat echter toe als blijkt dat Carmen lijdt aan borstkanker. Hoewel Stijn haar probeert te steunen, krijgt hij het steeds moeilijker. Stijn begint een stormachtige affaire met Roos, en raakt langzamerhand verslaafd aan haar. Zijn leven wordt een grote chaos en uiteindelijk moet hij een belangrijke keuze maken.

8. Schindler’s List

Deze film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Oskar Schindler. Deze op het oog hebberige Duitse zakenman besluit tijdens het Nazi-regime om zijn fabriek te gaan gebruiken als vluchtplaats voor Joden. Hij wist op deze manier uiteindelijk zo’n 1100 Joden van de Gaskamers van Auschwitz te redden.

9. The Pursuit of Happiness

Het leven van Chris Gardner (Will Smith) bestaat uit onbetaalde rekeningen en onverkoopbare handel. Wanneer hij uit zijn appartement wordt gezet en zijn vrouw Linda hem verlaat, komen Chris en zijn 5-jarige zoontje Christopher (Jaden Smith) alleen op straat te staan. Chris zet alles op alles om voor een betere toekomst te zorgen. Zo begint hij aan een onbetaalde stage, in de hoop daar uiteindelijk een vaste baan aan over te houden. Het valt echter niet mee om het werk te combineren met een dakloos bestaan én de opvoeding van zijn zoontje.

10. Simon

Deze film gaat over de onwaarschijnlijke vriendschap tussen de Amsterdamse oerhetero en hasjdealer Simon en de verlegen homoseksuele tandheelkundestudent Camiel. Tijdens een gezamenlijke vakantie in Thailand wordt de vriendschap ernstig op de proef gesteld, waarna de twee elkaar uit het oog verliezen. Als ze elkaar 12 jaar later toevallig weer tegenkomen, blijkt Simon ernstig ziek te zijn.

11. The Notebook

Allie Hamilton komt begin jaren 40 naar het plaatsje Seabrook in North Carolina om vakantie te vieren met haar familie. Daar ontmoet ze de knappe Noah Calhoun die vanaf ’t eerste moment verliefd op haar is. Ondanks hun zeer verschillende achtergronden beleven de twee een zomer vol hartstocht en passie. Maar als Allie verhuist en Noah zich aanmeldt bij het leger lijkt de liefde voorgoed voorbij.

12. P.S. I Love You

Gerry en Holly zijn dolgelukkig met elkaar, als het noodlot plotseling toeslaat. Gerry komt te overlijden, waarna Holly ontroostbaar is en zichzelf steeds meer begint af te sluiten. Tot ze een brief in haar postbus vindt met Gerry’s handschrift, die aan haar is geadresseerd is. In de brief zegt Gerry dat dit de eerste van in totaal 12 brieven is, die zij een jaar lang elke maand zal krijgen, en waarin hij haar instructies geeft die zij moet opvolgen. Voor Holly begint een jaar vol avonturen.

13. Titanic

De 17-jarige rijke Rose DeWitt Bukater wordt door haar familie gedwongen om zich met Cal Hockley te verloven. Tijdens de eerste tocht over de Atlantische zee van de Titanic, een gigantisch passagiersschip dat onzinkbaar wordt geacht, besluit ze zelfmoord te plegen. Ze wordt echter gered door Jack Dawson, een derdeklassepassagier. Ondanks hun totaal verschillende afkomst worden ze vrienden en al snel groeit de liefde tussen hen allebei.

14. Oorlogswinter

Het is de ijskoude winter van 1945 en de Tweede Wereldoorlog is nog volop in gang. In het westen van Nederland heerst grote honger, waardoor veel mensen naar het oosten trekken in de hoop daar voedsel te vinden. In een dorpje in de buurt van Zwolle woont de 14-jarige Michiel die niet kan wachten tot hij iets kan betekenen in het verzet. Dit tot ergernis van zijn vader, die als burgemeester vooral bezig is om escalaties in het dorp te voorkomen. Als Michiel onverwacht een opdracht krijgt, is hij vastbesloten om zichzelf te bewijzen.

15. The Color Purple

Deze film speelt zich af in Georgia, 1909. Celie, een arme, zwarte vrouw, wordt uitgehuwelijkt aan een oudere man die haar misbruikt. Hoewel haar leven niet makkelijk is, lukt het Celie toch om te overleven. Wanneer de minnares van haar man in beeld komt, een flamboyante blueszangeres, krijgt Celie weer de moed om te lachten, te spelen én lief te hebben.

Beeld: iStock