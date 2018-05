Pak je camera erbij: het Noorderlicht is deze week ook in Nederland te zien!

Normaal gesproken moet je ervoor naar Noord-Europa afreizen, maar deze week is het Noorderlicht ook gewoon in ons eigen land te zien. En dat levert bijzondere foto’s op.

Hoewel je het Noorderlicht moeilijk met het blote oog kunt waarnemen, kun je het verschijnsel wél met een fotocamera vastleggen door gebruik te maken van een langere sluitertijd.

Mooie foto’s

Hiervoor moet je wel even naar Noord-Nederland reizen, want dat is de enige plek waar je het bijzondere natuurverschijnsel deze week kunt spotten. Op Twitter werden gister in ieder geval al heel wat pareltjes geplaatst.

@helgavanleur afgelopen nacht boven Ameland ! 🙌🏽❤️ pic.twitter.com/aZPB4y3lnY — Jordy van den Berg (@jordyvdb) 7 mei 2018

Uitbarstingen van plasmawolken

In Nederland is het noorderlicht maar een paar dagen per jaar zichtbaar. Het bijzondere fenomeen ontstaat door zonnewind, uitbarstingen van plasmawolken op de zon. Daarbij komen sterk geladen deeltjes in het heelal. Op zo’n 100 kilometer boven het aardoppervlak wordt die energie omgezet in licht.

Pak je kans

Wil jij ook nog een paar mooie foto’s schieten? Dan moet je vannacht je kans pakken. Volgens meteoroloog William Huizinga van Buienradar is dan vanwege het heldere weer het noorderlicht weer zichtbaar in het noorden van Nederland.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock/Twitter