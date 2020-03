Pak je kans: in deze koninklijke paleizen kun je nu terecht voor een virtuele tour

Heb jij altijd al willen weten hoe Buckingham Palace er van binnen uitziet? Of staat het Versailles al jaren op jouw bucketlist? Dan hebben wij goed nieuws voor je: je hoeft namelijk niet per se je huis uit om deze paleizen te kunnen bekijken. Veel koninklijk optrekjes bieden vandaag de dag virtuele tours aan.

Dus ga er lekker voor zitten en geniet van deze prachtige paleizen!

Advertentie

Paleis op de Dam

In dit lijstje mag een paleis van eigen bodem natuurlijk niet ontbreken. Het Paleis op de Dam bevindt zich in Amsterdam en is de locatie waar koning Willem-Alexander zijn officiële gasten ontvangt. Daarnaast is het ook opengesteld voor het grote publiek, maar dat gaat natuurlijk op dit moment niet. Neem daarom eens vanachter je laptop een kijkje!

Buckingham Palace

Dit imposante paleis telt niet minder dan 775 kamers, waarvan onder meer 240 slaapkamers, 78 badkamers en 19 staatszalen. Hoewel ze niet allemaal toegankelijk zijn, kun je delen ervan wel bekijken, ook virtueel.

Windsor Castle

Ook dit negenhonderd jaar oude kasteel is door Queen Elizabeth en haar man prins Philip bewoond. Hoewel het kasteel momenteel gesloten is, kun je er wel een virtueel bezoekje aan brengen. Neem bijvoorbeeld een kijkje in St. George’s Hall, de plaats waar Harry en Meghan hun huwelijksreceptie hielden.

Paleis van Holyroodhouse

Bij de Schotse hoofdstad Edinburgh ligt Holyroodhouse, ook een residentie van Queen Elizabeth. Holyroodhouse werd in 1128 geopend als klooster en in 1501 heropgebouwd als koninklijk verblijf. Heel wat Britse monarchen hebben hier hun vakantie doorgebracht.

Drottningholm Palace

Fan van de Zweedse royals? Dan is Drottningholm Palace zeker een virtueel bezoekje waard. Het is namelijk het officiële buitenverblijf van de Zweedse koninklijke familie en is erkend als Werelderfgoed. Het paleis met zijn indrukwekkende tuinen ligt op een van de vele eilanden in het Mälarmeer bij Stockholm. Het zuidelijke gedeelte van het slot is gereserveerd voor de koninklijke familie, maar de andere delen (de bijgebouwen en de tuinen) zijn het hele jaar door open voor bezoekers.

Versailles

Hoewel dit legendarische paleis het beste tot zijn recht komt in het echt, is het ook online zeker de moeite waard. Versailles telt maar liefst 2.300 kamers die verspreid zijn over een lengte van bijna vijf kilometer. En die kun je dus allemaal vanaf de bank bezoeken!

Wist je trouwens dat je er op een bepaalde manier kun achter komen of koning Willem-Alexander in Nederland is? We leggen het je uit in deze video:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock