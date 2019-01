Wát een luxe: pakketbezorger neemt voortaan ook retourzendingen aan

Vind jij het terugsturen van bestellingen ook altijd zo’n gedoe? Dan hebben wij goed nieuws voor je! PostNL-bezorgers nemen voortaan ook retourzendingen aan. Dat betekent dat je geen ritje meer hoeft te maken naar een retourpunt. Hoe fijn!?

Als een bezorger een pakketje komt afleveren, neemt hij desgewenst ook direct een retourpakket mee terug. En het fijne is: je hoeft dit niet eens vooraf aan te kondigen bij het postbedrijf.

Duurzaam

Het zogeheten ‘retour aan de deur’ is vanaf nu voor iedereen beschikbaar. De insteek is dat een pakje dat teruggaat met een bezorger die toch al aan de deur staat, niet alleen gemak biedt maar ook de duurzaamste manier van retourneren is, zo stelt PostNL.

Retourlabel

Mensen kunnen hun goed verpakte retourpakketten – voorzien van een retourlabel met barcode – aan de deur meegeven aan hun PostNL-pakketbezorger. Het retourneren is gratis als het retourlabel voorzien is van een antwoordnummer. Als de webwinkel geen retourlabel heeft aangeleverd, kun je deze zelf online of via de PostNL-app aanmaken en uitprinten.

Bron: AD. Beeld: iStock